Сверхлегкая беспроводная мышь для киберспорта весит всего 54 грамма.

Компания Razer представила беспроводную игровую мышь Viper V3 Pro. Эта мышь ориентирована в первую очередь на киберспортсменов и геймеров, которым нужна максимальная производительность и скорость в компактном форм-факторе.



С весом всего 54 грамма (55 грамм для белого варианта) Viper V3 Pro является одной из самых легких беспроводных мышей на рынке. При этом она сохраняет симметричный дизайн для правшей, впервые представленный в прошлогодней модели Viper HyperSpeed. Корпус выполнен из прочного и легкого пластика, а форма разработана с учетом эргономики кисти для максимального комфорта во время продолжительных игровых сессий.



В Viper V3 Pro установлен полностью новый оптический сенсор Focus Pro 35K Gen 2 с возможностью настройки разрешения в одно нажатие. Дополнительно реализована функция "Сопоставление чувствительности", позволяющая перенести точные настройки чувствительности со старой мыши с учетом отклонения DPI.



В комплект Viper V3 Pro теперь также входит беспроводной адаптер HyperPolling, который открывает возможность использования сверхвысокой частоты опроса мыши в 8000 Гц без необходимости дополнительных покупок. При частоте 1000 Гц производитель заявляет о впечатляющем времени автономной работы до 95 часов. Даже на максимальной частоте 8000 Гц мышь проработает без подзарядки до 17 часов, что достаточно для самого продолжительного турнира.



Дополняют технические характеристики оптические переключатели Razer третьего поколения, улучшенные коньки из ПТФЭ для плавного скольжения и приятное на ощупь покрытие.



Новинка уже доступна в интернет-магазине Razer и на Amazon по цене 159.99 долларов США в классической черно-белой расцветке, идеально подходящей для турнирных выступлений.