iPad Pro должен получить мощный чипсет M3, а iPad Air впервые предстанет с дисплеем 12,9. Также ожидается анонс улучшенных Magic Keyboard и Apple Pencil.

Компания Apple анонсировала проведение 7 мая специального мероприятия, на котором ожидается презентация долгожданных обновлений линейки планшетов iPad и сопутствующих аксессуаров.



Последний раз iPad обновлялись более полутора лет назад. Такой большой перерыв стал рекордным для этого устройства с момента его первого анонса основателем Apple Стивом Джобсом в 2010 году. За это время продажи iPad заметно замедлились на фоне насыщения рынка.



Однако теперь, судя по приглашению на мероприятие с названием "Let Loose", что можно перевести как "Дать волю", Apple планирует вдохнуть новую жизнь в линейку планшетов iPad.



Ожидается, что будут анонсированы обновленные версии флагманской модели iPad Pro и более доступной модели iPad Air. В приглашении изображен стилус Apple Pencil, так что вместе с новыми iPad также будут, видимо, представлены улучшенные аксессуары к ним.



По слухам, iPad Pro получат более контрастные OLED-дисплеи, а также производительный чипсет M3, значительно улучшающий производительность и визуальные характеристики планшетов премиум-класса.



Что касается iPad Air, то в новой версии он впервые получит экран диагональю 12,9 дюйма, что сблизит его по размеру с Pro-моделью. Также ожидается обновление процессора и других технических характеристик.



Кроме нового железа, Apple также планирует анонсировать улучшенные версии аксессуаров для iPad. Это будут клавиатуры Magic Keyboard и стилуса Apple Pencil. Последний раз эти аксессуары обновлялись в 2018 году.



Предстоящее мероприятие от Apple 7 мая обещает стать по-настоящему значимым для линейки iPad. Ожидается существенный скачок в производительности и эргономике планшетов, а также долгожданное расширение функциональности за счет улучшенных аксессуаров. Данными нововведениями Apple пробует оживить интерес к iPad и вернуть свое лидерство на рынке планшетных компьютеров.