Теперь в Android 15 будут видны только активные каналы.

В Android 15 введут автоматическое скрытие неиспользуемых каналов уведомлений, что сделает их настройку понятнее.



Каналы уведомлений в Android представляют собой удобный инструмент для получения важной информации от приложений. Однако в некоторых случаях они могут быть избыточными и запутанными для пользователей. В Android 15 Google решил упростить работу с каналами уведомлений.



Предполагается, что все неиспользуемые каналы будут автоматически скрываться, чтобы не загромождать интерфейс настроек. Пользователь будет видеть только те каналы, от которых уже приходили уведомления.



Пока функция находится в стадии тестирования, но уже полностью работоспособна в первой бета-версии Android 15. В настройках появился дополнительный переключатель "Показать неиспользуемые каналы", чтобы в любой момент можно было отобразить скрытые каналы. Вероятно, в следующих обновлениях Android 15 функция автоскрытия неиспользуемых каналов заработает по умолчанию. Это позволит сделать настройку уведомлений более комфортной для миллионов пользователей.



Напомним, каналы уведомлений бывают очень разнообразными в зависимости от приложения. Например, в мессенджерах и соцсетях это могут быть отдельные каналы для сообщений, упоминаний, комментариев, рекламы. При большом количестве каналов настройка уведомлений становится громоздкой. Поэтому новая функция Google может оказаться крайне удобной. А упрощение сложных функций, вроде каналов уведомлений, повышает доступность Android для рядовых потребителей, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции на рынке мобильных ОС.