Apple добавила в свою цепочку поставок восемь новых китайских фирм, исключив при этом четыре, что указывает на ее зависимость от региона. Китай остается ключевым звеном в цепочках поставок Apple.

Несмотря на все усилия по диверсификации производственных цепочек, Китай пока остается ключевым партнером для Apple. Согласно обновленному в этом году списку поставщиков, компания добавила сразу 8 новых компаний из Поднебесной, в то время как 4 китайских партнера были исключены из списка, сообщает издание Wccftech.



Эта новость отражает сложную ситуацию, в которой оказалась Apple. С одной стороны, попытки США ограничить технологическое развитие Китая затрагивают интересы Apple как крупнейшего заказчика на китайских сборочных заводах электроники, при том, что жесткий экспортный контроль Пекина и так создает дополнительные сложности для бизнеса Apple.



С другой стороны, полностью отказаться от сотрудничества с Китаем в обозримом будущем компания пока не может. Несмотря на расширение производств в других странах Азии, Китай по-прежнему играет ключевую роль в поставках комплектующих и сборке гаджетов Apple. Перенос производств является вопросом не одного года, а целого десятилетия.



При этом Apple сама придерживается довольно жестких требований к своим поставщикам. Компании, которые не соответствуют высоким стандартам в области качества, экологичности производства и прочего, рискуют лишиться статуса партнера.



В частности, достижение углеродной нейтральности к 2030 году - это важнейшее условие Apple для работы с поставщиками. Возможно, что четыре исключенные из списка китайские компании как раз не соответствовали растущим природоохранным требованиям Apple.



Поэтому в ближайшие годы зависимость Apple от китайских производств сохранится. При этом список партнеров будет меняться - одни компании будут заменяться другими, отвечающими более высоким стандартам Apple. Это компромиссный вариант, при котором Apple продолжит активно сотрудничать с Китаем, но будет держать поставщиков "в тонусе", заставляя соответствовать мировым трендам в технологиях и экологии.