Функция зарабатывания баллов «может вызвать зависимость», предупреждает глава отрасли.

Новое приложение "TikTok Lite", запущенное во Франции и Испании, оказалось в центре внимания европейских регуляторов. Европейская комиссия опасается, что ключевая функция приложения - программа вознаграждений за выполнение определенных действий, может негативно повлиять на психическое здоровье пользователей и вызвать привыкание.

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Изображение: @TikTok/Reuters

TikTok пока не предоставил убедительных доказательств безопасности TikTok Lite, несмотря на многократные запросы Еврокомиссии. Глава цифровой отрасли ЕС Тьерри Бретон пригрозил приостановить работу приложения уже в четверг, если компания не даст адекватный ответ.Еврокомиссия действует в рамках нового Закона о цифровых услугах, обязывающего крупные IT-компании бороться с вредным контентом. TikTok рискует серьезными штрафами - до 6% годового оборота. Помимо информации по TikTok Lite, регулятор запросил дополнительные данные к 3 мая.Ситуация ставит под вопрос дальнейшее развитие TikTok в Европе. Конфликтная ситуация очевидна - с одной стороны, компания стремится расширить аудиторию, с другой - регуляторы опасаются негативного влияния на пользователей.