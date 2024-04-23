Компания сохранила за собой эксклюзивное право первой анонсировать смартфоны с новейшими флагманскими чипсетами от Qualcomm.

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Компания Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Это будет первое устройство с этим чипсетом, которое появится на рынке.



Xiaomi традиционно первой анонсирует смартфоны с новыми флагманскими чипсетами Qualcomm. Так было и в прошлые годы с моделями на Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 3. Это часть маркетинговой стратегии компании, которая позволяет ей привлекать дополнительное внимание к своим новинкам. Ожидается, что новый флагман Xiaomi получит название Xiaomi 15.



Snapdragon 8 Gen 4 обещает стать самым производительным и дорогим чипсетом Qualcomm на данный момент. Он будет изготавливаться по 4-нм техпроцессу и получит улучшенные вычислительные и графические возможности по сравнению с предыдущим поколением.



Помимо Xiaomi, смартфоны на Snapdragon 8 Gen 4 в следующем году представят и другие крупные производители. Среди них OnePlus с моделью OnePlus 13 и iQOO с iQOO 13. Любопытно, что Samsung, несмотря на тесное сотрудничество с Qualcomm, никогда не выпускал первым смартфоны с новейшими чипсетами этой компании.



Официальная премьера чипсета Snapdragon 8 Gen 4 и Xiaomi 15 состоится предположительно в октябре на ежегодной конференции Qualcomm. Ожидается, что новый чипсет значительно превзойдёт по характеристикам как Snapdragon 8 Gen 3, так и решения конкурирующих компаний. Более подробная информация появится ближе к старту продаж Xiaomi 15.