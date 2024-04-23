Исследователи из Университета Линчёпинга получили тончайшие пленки золота с полупроводниковыми свойствами.



Ученые из Швеции создали первые в мире стабильные двумерные листы золота толщиной в один атом. Это открытие по значимости можно сравнить с появлением графена – двумерной аллотропной модификации углерода, обладающей уникальными свойствами.



Ранее все попытки получить так называемый "Золотой графен" (Goldene) заканчивались неудачей из-за того, что металл слипался. Кроме того, тончайшие золотые пленки имели тенденцию сворачиваться, что делало невозможным их практическое применение.



Секрет успеха шведских ученых кроется в случайном открытии. Изначально Ларс Хультман и Шун Кашавайя, исследователи из Линчёпингского университета, работали над созданием тонких пленок на основе карбида титана, легированного золотом. При попытке удалить лишние примеси углерода они неожиданно для себя получили совершенно плоские одноатомные листы чистого золота.

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Ключевую роль в этом процессе сыграл реагент Мураками – вещество, традиционно используемое японскими мастерами по металлу для финальной обработки клинков. Кашавайя экспериментировал с концентрациями и временем воздействия, пока не нашел оптимальный режим для "проявления" золотого графена. Для стабилизации хрупких одноатомных листов Голдена были добавлены некие поверхностно-активные вещества, предотвращающие их скручивание.Итак, Goldene продемонстрировал ряд необычных оптических, электрических и каталитических свойств. В частности, в двумерной форме материал проявил полупроводниковые качества.Среди потенциальных областей применения Goldene ученые назвали фотонику, солнечную энергетику и применение в медицине. Также предполагается его использование в наноэлектронике.