В рамках программы RAMP-C Intel и Пентагон будут совместно работать над созданием чипов по перспективному техпроцессу 18A для нужд армии.

Компания Intel приступила к третьей фазе программы RAMP-C, реализуемой совместно с Пентагоном. Целью программы является создание прототипов микросхем с использованием перспективных техпроцессов, ранее недоступных в США. Это позволит американским военным получить доступ к самым современным чипам без зависимости от зарубежных производителей.



В рамках третьего этапа RAMP-C планируется опробовать производство чипов по нормам 18A - будущего флагманского техпроцесса Intel, который изначально ориентирован на мощные потребительские процессоры, однако теперь будет адаптирован и для нужд оборонного сектора.



В сотрудничестве с Intel также участвуют крупнейшие оборонные подрядчики США, такие как Northrop Grumman и Boeing. Кроме того, техпроцессом 18А заинтересовались Microsoft, IBM и NVIDIA. Это свидетельствует о его универсальности и потенциале как для гражданского, так и военного применения.



Согласно последним заявлениям руководства Intel, 18A опережает графики и может поступить в производство уже в 2025 году. Это подтверждает готовность технологии к масштабированию, в том числе в интересах Пентагона в рамках программы RAMP-C.



Издание Wccftech отмечает, что в целом, расширение сотрудничества Intel и Минобороны США отражает стремление снизить зависимость американских военных от импорта передовой электроники, а партнерство с ведущим отечественным производителем чипов позволит решить эту задачу и обеспечить технологическое превосходство армии США на годы вперед.