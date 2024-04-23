Привычные кнопки регулировки громкости и питания на iPhone исчезнут в ближайшее время.

Компания Apple готовится к значительным изменениям дизайна кнопок на своих будущих смартфонах iPhone 16. Как сообщает издание UDN, тайваньская компания ASE (Advanced Semiconductor Engineering) получила эксклюзивный контракт от Apple на поставку двух систем в корпусе (SiP) для замены физических кнопок регулировки громкости и включения на iPhone 16.



Эти новые SiP будут представлять собой ёмкостные сенсорные кнопки, которые позволят реализовать дополнительную функциональность по сравнению со стандартными механическими кнопками. По сути, Apple хочет распространить подход, использованный в прошлогодних iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, где стандартная кнопка блокировки была заменена на "кнопку действия" с расширенными возможностями управления.



Согласно источнику, ASE уже активно масштабирует производство в ожидании крупного заказа от Apple. Ожидается, что первая партия новых SiP будет поставлена Apple в третьем квартале 2023 года. Хотя в целом прогнозируется снижение продаж iPhone 16, тем не менее, Apple планирует выпустить десятки миллионов этих смартфонов.



Замена стандартных кнопок на функциональные SiP - это часть стратегии Apple по внедрению новых технологий в iPhone для повышения их конкурентоспособности. Ёмкостные кнопки позволят реализовать такие интересные функции, как использование кнопки регулировки громкости в качестве спуска затвора камеры или запуска других приложений.



В целом, контракт с ASE является выгодным как для Apple, которая сможет улучшить пользовательский опыт и дифференцировать свои флагманские смартфоны, так и для самой ASE, которая заработает на поставках компонентов для десятков миллионов iPhone 16. Мы еще увидим, какие именно функции реализует Apple на основе новых ёмкостных кнопок, но очевидно, что iPhone 16 получат серьезное обновление в плане управления и взаимодействия.