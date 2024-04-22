Компания из Гонконга Sapphire анонсировала компактную материнскую плату Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum на новом чипсете AMD B650 для процессоров Ryzen 7000.

Китайская компания Sapphire представила свою первую материнскую плату с разъемом AM5 - Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum. Это преемница популярной модели B550I в форм-факторе Mini-ITX.



Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum совместима как с большими, так и с компактными корпусами. Она оснащена 8+2-фазным VRM с мощными 70А ключами питания, управляемыми контроллером XDPE 192C3B. Два слота DDR5 позволяют установить до 64ГБ ОЗУ с тактовой частотой более 6000 МГц. Питание CPU осуществляется через 8-pin и стандартный 24-pin разъемы.



Материнская плата поддерживает все процессоры Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, а также будущие APU Ryzen 8000G. А благодаря AM5 сокету, в будущем можно будет установить и процессоры Zen 5 после обновления BIOS.



В плане расширения Nitro+ B650I предлагает один PCIe 4.0 x16 слот и один M.2 разъем для SSD накопителей стандарта Gen4 x4. Чипсет B650 обеспечивает 36 линий PCIe 4.0. M.2 слот закрыт эффективным радиатором от Sapphire для лучшего охлаждения. Также имеется 4 порта SATA III.



Для подключения периферии используется 1 порт HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 1GbE LAN, Wi-Fi 6 и 7.1-канальный аудиоразъем. Есть также RGB-подсветка с 3-pin и 4-pin разъемами.



Sapphire Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum уже поступила в продажу в Китае по цене около 230 долларов и в ближайшее время может появиться и на российском рынке.