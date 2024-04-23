Из-за падения продаж в первом квартале, компания вынуждена стимулировать спрос скидками на автомобили и программное обеспечение.

Компания Tesla продолжает активно снижать цены на свою продукцию. После недавнего снижения стоимости электромобилей и отмены реферальной программы, теперь настала очередь программного обеспечения для беспилотного вождения.



Согласно объявлению в блоге компании, полный пакет для автономного вождения (Full Self-Driving, FSD) теперь стоит 8000 долларов в США и 11000 долларов в Канаде. Это значительно дешевле прежних 12000 и 16000 долларов соответственно. Кроме того, теперь доступна подписка за 99 долларов в месяц для клиентов обеих стран. Также сохраняется 30-дневная пробная версия FSD.



По данным издания Electrek, Tesla также отказалась от опции Enhanced Autopilot за 6000 долларов. Однако текущим владельцам Tesla с этим пакетом предоставляется возможность перейти на FSD за 2000 долларов. Напомним, что до конца 2022 года FSD стоила 15000 долларов, а затем цена была снижена до 12000.



FSD - это шаг вперед по сравнению с базовым автопилотом Tesla. Этот пакет позволяет автомобилю полностью автономно управляться в городских условиях, реагируя на светофоры, знаки остановки и другие объекты. Также включена помощь при смене полосы движения, автоматические сигналы поворота, выезд с автомагистрали, парковка и маневрирование на ограниченном пространстве.



Отметим, что в конце прошлого года Tesla вынуждена была отозвать десятки тысяч автомобилей из-за проблем с "неадекватными" предупреждениями при включенном автопилоте. После обновления ПО предупреждения стали более заметными, чтобы водители не расслаблялись полностью при активной системе.



Все эти снижения цен происходят на фоне не самых удачных финансовых результатов Tesla в последнем квартале прошедшего года. Возможно, агрессивная ценовая политика призвана стимулировать спрос в условиях экономической неопределенности. Кроме того, появление более доступных автономных систем может ускорить развитие технологий самоуправляемого транспорта и повысить безопасность. Однако не исключены и дальнейшие проблемы, учитывая сложности последних релизов ПО Tesla.