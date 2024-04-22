Ecopro Innovation может сократить выпуск на одну пятую, в зависимости от ситуации на рынке электромобилей, заявил генеральный директор Энтони Ким.

В ответ на замедление роста мирового спроса на электромобили, южнокорейская компания Ecopro Innovation, производитель материалов для аккумуляторов, сократила выпуск гидроксида лития на 10% по сравнению с прошлым годом.



Генеральный директор Энтони Ким заявил, что производство может быть снижено еще на 20% в зависимости от ситуации на рынке электрокаров. По его словам, восстановление спроса на металлы для аккумуляторов ожидается не ранее второго квартала 2025 года.



Снижение выпуска Ecopro Innovation отчасти связано с тем, что крупные игроки рынка все еще располагают избыточными запасами компонентов для батарей, и некоторые производители продолжают наращивать производство, несмотря на перенасыщение рынка, что также сдерживает восстановление цен.



Напомним, Ecopro Innovation входит в группу компаний Ecopro Group, специализирующуюся на выпуске катодов и прекурсоров для электромобильных аккумуляторов. Мощность завода в Южной Корее составляет 13 000 тонн гидроксида лития в год. Кроме того, группа ведет строительство еще одного предприятия в стране.