Для контроля потребуется, чтобы дети получили одобрение родителей перед отправкой некоторых сообщений.

Компания Google разрабатывает полезную родительскую функцию для своего приложения сообщений в виде возможности контролировать переписку детей. Это позволит предотвратить потенциально опасные ситуации в интернете.

реклама

Изображение: @Shutterstok/Ollyy

Согласно источникам, Google тестирует опцию, которая не даст детям отправлять сообщения, пока родители их не одобрят. Таким образом контроль будет осуществляться для каждого нового контакта ребенка индивидуально.Например, ребенку можно разрешить свободно переписываться с близкими друзьями, но при попытке написать незнакомцу или малознакомому человеку появится уведомление с просьбой запросить разрешение у родителей.Это касается как обычных SMS сообщений, так и RCS. Управление настройками будет доступно родителям в приложении Family Link.Данная функция поможет родителям внимательнее следить за действиями детей в интернете и избежать потенциальных угроз, связанных с кибербуллингом и домогательствами. Ведь по статистике около 30% подростков сталкивались с подобными проблемами хотя бы раз в жизни.