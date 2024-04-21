Но придется подключить стороннее приложение, которое выступит в роли моста.

Компания Google анонсировала расширение функциональности своего бизнес-мессенджера Google Chat. Теперь пользователи корпоративных аккаунтов Google Workspace смогут не только общаться внутри своей компании, но и интегрировать Chat с популярными платформами Slack и Microsoft Teams.



Теперь сотрудники организаций, использующих Google Workspace, Slack и Teams одновременно, больше не будут вынуждены постоянно переключаться между приложениями и учетными записями. Общение с коллегами из разных мессенджеров станет гораздо удобнее.



Однако интеграция имеет и некоторые ограничения. Во-первых, она доступна исключительно бизнес-пользователям Google Workspace, обычные аккаунты Google пока не поддерживаются. Во-вторых, для настройки синхронизации Chat с другими платформами нужно установить и сконфигурировать стороннее приложение Mio.



Mio выступает в роли моста между Google Chat и сторонними бизнес-мессенджерами. К сожалению, эта программа не бесплатная и придется приобрести платную лицензию. Зато после установки и настройки Mio позволяет чату полноценно интегрироваться со Slack и Teams со всеми поддерживаемыми функциями.



Синхронизация Chat с другими популярными мессенджерами - это удобно. Однако в текущей реализации остается еще немало ограничений. Возможно, со временем Google упростит интеграцию и сделает ее более доступной.