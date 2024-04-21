Энтузиаст раздобыл уникальный прототип GeForce GTX 2070 и разогнал его до уровня флагманской модели.

История создания видеокарты GeForce RTX 2070 полна интересных поворотов. Изначально в недрах Nvidia она разрабатывалась под названием GeForce GTX 2070. Этот инженерный прототип сохранился в единичном экземпляре и недавно попал в руки пользователя из X Jiacheng Liu.



Внешне инженерный образец GTX 2070 практически неотличим от розничной RTX 2070. Те же компактные габариты, строгий дизайн охлаждения Founders Edition. В основе обеих моделей лежит графический процессор TU106. Правда, если в RTX 2070 это полноценный чип TU106-400A-A1 со 2304 ядрами CUDA, то в GTX 2070 по непонятным причинам пришлось отключить 128 ядер. В результате их количество составило 2176 единиц.



Любопытно, что похожая конфигурация в итоге все же нашла применение в младшей RTX 2060 Super. Там тот же обрезанный TU106 с 2176 ядрами CUDA. Видимо, в Nvidia посчитали, что для старшей 70-й модели такого количества вычислительных мощностей будет недостаточно.

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Но вернемся к инженерному образцу GTX 2070. Несмотря на урезанное количество ядер CUDA, оверклокеру Лю удалось разогнать эту видеокарту практически до уровня RTX 2070. Путем прошивки более производительной версии BIOS и разгона, он выжал из GTX 2070 95% от быстродействия RTX модели. При этом разгон составил внушительные 16% к базовой производительности. А с учитываом того, что отключено 128 ядер CUDA, такой прирост впечатляет.



Что касается других характеристик инженерного образца GTX 2070, то здесь полное совпадение с розничной RTX 2070. Тот же эффективный кулер Founders Edition. Такой же набор интерфейсов – порты HDMI и DisplayPort новейших стандартов. И тот же 8-пиновый разъем PCI Express для питания.



По сути, GeForce GTX 2070 – это практически полноценная RTX 2070, лишь немного урезанная по количеству ядер CUDA. Благодаря удачному разгону она достигает сопоставимой производительности. Но в Nvidia посчитали такой вариант неконкурентоспособным и переименовали видеокарту в RTX 2070, добавив поддержку трассировки лучей. А урезанный чип TU106 впоследствии нашел применение в младшей RTX 2060 Super.



Таким образом, история создания GeForce RTX 2070 демонстрирует, каким извилистым путем иногда может пойти разработка новых технологий. Инженерные образцы вроде GTX 2070 остаются любопытными артефактами, позволяющими заглянуть в прошлое.