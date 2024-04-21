Руководство видеосервиса недовольно работой главного юриста в США, не сумевшего предотвратить ужесточение позиции властей.

Популярное видеоприложение TikTok оказалось в центре политического скандала в США. Американские законодатели обвиняют компанию в угрозе национальной безопасности и требуют продать бизнес под угрозой запрета.

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На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект, обязывающий TikTok найти американского покупателя в течение года. В противном случае популярное приложение для создания и просмотра коротких видео будет заблокировано на территории США.

Сенат также готовится быстро одобрить этот закон. Президент США Джо Байден уже пообещал подписать его после голосования в верхней палате Конгресса. Таким образом, судьба TikTok в США под большим вопросом. При этом руководство компании явно не справилось с задачей убедить американские власти в безопасности приложения и отсутствии связей с китайским правительством.

В частности, американские СМИ сообщают, что TikTok планирует уволить главного юриста Эриха Андерсена, который отвечал за переговоры с Белым домом и Конгрессом. Его усилия не убедили чиновников, рассматривающих TikTok как угрозу нацбезопасности и инструмент шпионажа Китая.

Хотя представители TikTok это отрицают, уход Андерсена стал бы признанием неудачи компании в споре с американскими властями. Главный переговорщик не смог предотвратить принятие жесткого закона, фактически вынуждающего TikTok к продаже своего бизнеса в США.

Теперь у руководства соцсети остается все меньше вариантов. Либо компания согласится на требования Вашингтона, либо ей придется уйти с прибыльного американского рынка. В любом случае репутационные потери TikTok огромны. А позиции Китая в технологической войне с США значительно ослабли.