Новый централизованный менеджер учетных записей в последней Windows 11 упрощает управление, но одновременно ограничивает выход из системы.

В последних обновлениях Windows 11 Microsoft сделала акцент на управлении пользовательскими учетными записями. Это совпадает с тенденцией входа пользователей в систему под своими аккаунтами Microsoft для доступа к полной функциональности ОС. Однако некоторые изменения вызвали недовольство. Например, опции выхода стали менее заметны, а в меню "Пуск" появилась реклама.

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Ранее в меню "Пуск" были отдельные кнопки "Выход" и "Сменить пользователя". Теперь они находятся в менеджере учетных записей, куда нужно переходить через дополнительное меню. Хотя менеджер предоставляет удобный центр управления подписками и уведомлениями, новое расположение опций выхода кажется менее интуитивным.

Многие пользователи воспринимают это как попытку Microsoft замедлить процесс выхода, навязывая рекламу своих сервисов вроде Microsoft 365. Корпорация утверждает обратное - дизайн упрощает доступ к "преимуществам учетной записи". Однако появление рекламы сторонних приложений, например браузера Opera, в меню "Пуск" еще больше раздражает пользователей, несмотря на заявления Microsoft об "облегчении обнаружения приложений".

Новая среда управления аккаунтами неоднозначна. С одной стороны, менеджер учетных записей удобен. С другой стороны, кнопка выхода должна быть более доступной. Использование рекламы также спорно и может оттолкнуть пользователей. Microsoft, видимо, придется решать эти проблемы в будущих обновлениях Windows 11.