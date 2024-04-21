Согласно документу, владельцу TikTok дается один год на то, чтобы продать активы и бизнес TikTok в США.

Изображение: @Shutterstock/XanderSt

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Судьба популярного видеоприложения TikTok в США висит на волоске. Сегодня Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который фактически означает запрет TikTok на территории страны.



360 конгрессменов проголосовали "за" и 58 "против". Теперь этот же законопроект должен пройти голосование в Сенате. По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, это может произойти уже завтра.



Суть законопроекта заключается в следующем. Компания-владелец TikTok - китайская ByteDance, получает один год на то, чтобы продать американское подразделение TikTok. Если этого не произойдет, приложение будет заблокировано на территории США.



Причина столь резких мер кроется в опасении американских законодателей по поводу того, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности США из-за связей ByteDance с Китаем. Кроме того, аналогичным образом могут пострадать и другие приложения, контролируемые "назначенными противниками" Америки.



Если Сенат также одобрит данный законопроект и он будет подписан президентом Байденом, это станет фатальным ударом по популярности TikTok в США. Приложение насчитывает более 100 млн активных пользователей только в США. Поэтому ByteDance просто не может позволить себе потерять столь важный рынок. Ближайшие месяцы покажут, удастся ли компании отстоять право вести бизнес в Америке или нет. А пока рядовым пользователям TikTok остается лишь наблюдать за этим противостоянием.