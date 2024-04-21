Мини-LED дисплей появится только в 12,9-дюймовом варианте нового iPad Air.

Apple готовит сюрприз для поклонников линейки iPad Air - шестое поколение планшета получит мини-LED дисплей вместо традиционной ЖК-панели. Об этом сообщает известный аналитик Росс Янг в своем докладе.



До сих пор в линейке iPad Air применялись ЖК-панели, однако они значительно уступают по характеристикам мини-LED матрицам, которыми оснащены модели iPad Pro. Использование передовой технологии значительно улучшит качество изображения и приблизит iPad Air по характеристикам к флагманской линейке iPad Pro.



По данным Росса Янга, мини-LED дисплей получит только 12,9-дюймовая версия будущего iPad Air. Таким образом, Apple хочет стимулировать спрос на более дорогую модель за счет эксклюзивного обновления. В то же время 11-дюймовый iPad Air по-прежнему будет оснащаться ЖК-экраном.



Главные преимущества мини-LED дисплея в высоком коэффициенте контрастности, насыщенном черном цвете и яркости. При этом энергопотребление такой матрицы ниже, чем у ЖК-панелей, а значит ресурс батареи iPad Air вырастет.



С другой стороны, производство мини-LED дисплеев дороже традиционных ЖК-матриц. Поэтому новый 12,9-дюймовый iPad Air может стоить дороже текущей модели. Однако для Apple использование мини-LED в iPad Air - это просто способ утилизировать остатки комплектующих от линейки iPad Pro, поэтому скидка вполне вероятна.



Таким образом, пользователи получат возможность приобрести планшет с передовым экраном по более доступной цене. А для Apple iPad Air с мини-LED дисплеем станет эффектным ходом в конкурентной борьбе на рынке планшетов.



Ожидается, что новый iPad Air будет анонсирован в мае 2023 года наряду с обновленными моделями iPad Pro на базе OLED-матриц. Официальная презентация может состояться на ежегодной конференции WWDC.