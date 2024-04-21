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Nivan
В следующем iPad Air будет использован мини-LED дисплей вместо ЖК-экрана
Мини-LED дисплей появится только в 12,9-дюймовом варианте нового iPad Air.

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Apple готовит сюрприз для поклонников линейки iPad Air - шестое поколение планшета получит мини-LED дисплей вместо традиционной ЖК-панели. Об этом сообщает известный аналитик Росс Янг в своем докладе.  

До сих пор в линейке iPad Air применялись ЖК-панели, однако они значительно уступают по характеристикам мини-LED матрицам, которыми оснащены модели iPad Pro. Использование передовой технологии значительно улучшит качество изображения и приблизит iPad Air по характеристикам к флагманской линейке iPad Pro.

По данным Росса Янга, мини-LED дисплей получит только 12,9-дюймовая версия будущего iPad Air. Таким образом, Apple хочет стимулировать спрос на более дорогую модель за счет эксклюзивного обновления. В то же время 11-дюймовый iPad Air по-прежнему будет оснащаться ЖК-экраном.

Главные преимущества мини-LED дисплея в высоком коэффициенте контрастности, насыщенном черном цвете и яркости. При этом энергопотребление такой матрицы ниже, чем у ЖК-панелей, а значит ресурс батареи iPad Air вырастет.

С другой стороны, производство мини-LED дисплеев дороже традиционных ЖК-матриц. Поэтому новый 12,9-дюймовый iPad Air может стоить дороже текущей модели. Однако для Apple использование мини-LED в iPad Air - это просто способ утилизировать остатки комплектующих от линейки iPad Pro, поэтому скидка вполне вероятна.

Таким образом, пользователи получат возможность приобрести планшет с передовым экраном по более доступной цене. А для Apple iPad Air с мини-LED дисплеем станет эффектным ходом в конкурентной борьбе на рынке планшетов.

Ожидается, что новый iPad Air будет анонсирован в мае 2023 года наряду с обновленными моделями iPad Pro на базе OLED-матриц. Официальная презентация может состояться на ежегодной конференции WWDC.

#apple #ipad air #мини-led дисплей
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