Несмотря на отказ Байдена от финансирования проекта, Илон Маск по-прежнему планирует построить зарядный коридор для полуприцепов длиной 1800 миль.

Компания Tesla не получила запрошенные 100 миллионов долларов федерального финансирования на создание зарядной инфраструктуры для электрогрузовиков вдоль маршрута от Техаса до Калифорнии. Это ставит под угрозу планы компании по скорейшей электрификации грузоперевозок.



Изначально Tesla планировала построить 9 зарядных станций мощностью 750 кВт для своих грузовиков Semi. Этот проект должен был стать первой в США сетью зарядных станций, способных обеспечить как междугородние, так и региональные электрические грузоперевозки.



Однако теперь, без обещанного финансирования, компания вынуждена либо отказаться от части станций, либо искать альтернативные источники средств, что замедлит внедрение электрогрузовиков Tesla и осложнит выполнение взятых компанией на себя экологических обязательств. К тому же, компания в последнее время переживает не лучшие времена. Так, недавние сокращения коснулись 10% персонала, а запуск электрогрузовика Semi откладывается уже несколько лет.



Все это заставляет усомниться в том, что планы по электрификации грузоперевозок будут реализованы в ближайшее время. Хотя компания и продолжает объявлять о новых потенциальных клиентах Semi, пока разработано лишь около 100 таких грузовиков.



Будущее электрогрузовиков Tesla пока остается туманным, их реализация слишком затягивается, а без серьезной государственной поддержки добиться прорыва в этой сфере будет сложно.