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Nivan
Новый игровой контроллер Kishi Ultra для iPad mini и смартфонов от компании Razer
Контроллер Razer Kishi Ultra был разработан для iPad mini, но он также работает со смартфоном и может использоваться как обычный контроллер для ПК.

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Компания Razer анонсировала выпуск обновленной версии своего популярного геймпада Kishi, предназначенного для использования со смартфонами и планшетами. Новая модель получила название Kishi Ultra и отличается увеличенным размером, а также наличием компонентов от полноценных игровых контроллеров.

Главное отличие Kishi Ultra от предыдущих моделей - это полноразмерные ручки-грипсы, кнопки, триггеры и джойстики. Благодаря этому девайс, по ощущениям, мало чем отличается от привычных геймпадов для игровых консолей. Эргономика и удобство использования выведены на новый уровень.

Другим важным нововведением стала поддержка подключения Kishi Ultra к ПК через USB-кабель. Это позволяет использовать контроллер не только для игр на смартфонах, но и с компьютерами. Также присутствует разъем для подключения гарнитуры 3.5 мм аудио.

Несмотря на увеличенный размер, Kishi Ultra сохраняет основное преимущество линейки Kishi, то есть компактность и портативность - геймпад легко и быстро раскладывается, фиксируя смартфон или планшет по центру.

Однако из-за больших ручек новинка кажется чуть менее компактной. Кроме того, Kishi Ultra получился дороже предыдущих моделей, его цена составляет $149. Но Razer рассчитывает, что для геймеров, желающих получить качественный контроллер для мобильных устройств, эта цена будет приемлемой. В целом, Kishi Ultra - это фактически полноценный игровой геймпад премиум-класса, адаптированный для смартфонов и планшетов.

#игровой контроллер #razer kishi #razer kishi ultra
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