Конфликт Маска и OpenAI приобретает характер соперничества за контроль над передовыми технологиями будущего.

OpenAI решительно отвергла обвинения сооснователя Илона Маска в том, что компания предала свои первоначальные альтруистические принципы. В заявлении, поданном в суд Сан-Франциско, юристы OpenAI назвали слова Маска "ревизионистской историей" и попыткой навредить успешному конкуренту в сфере искусственного интеллекта.

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Изображение: @Nathan Laine/Bloomberg

Конфликт между Маском и компанией, одним из основателей и первым спонсором которой он являлся, начался в марте. Тогда миллиардер подал иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана. Поводом послужило партнерство компании с корпорацией Microsoft, а также коммерциализация технологий искусственного интеллекта, которую OpenAI активно проводит в последние годы.По мнению Маска, такие действия противоречат основной миссии OpenAI - созданию ответственного и этичного ИИ, доступного широкой общественности. Однако юристы компании не согласны с этой позицией. Они утверждают, что Маск не смог предоставить доказательств того, что OpenAI когда-либо брала на себя обязательства по вечной некоммерческой деятельности и открытым технологиям.Более того, в заявлении OpenAI говорится, что несколько лет назад Маск покинул компанию из-за конфликта интересов и желания доминировать в управлении. А его нынешние обвинения - это попытка использовать достижения OpenAI в интересах собственного бизнеса в сфере ИИ. Речь идет о компании Musk Neuralink, которая разрабатывает интерфейс "мозг-компьютер".Юристы попросили суд отклонить иск Маска, поскольку он не имеет под собой реальных оснований. По их мнению, миллиардер лишь пытается дискредитировать успешного конкурента и перетянуть внимание общественности на свой новый бизнес-проект. Слушания по делу назначены на 24 апреля.