В последних апдейтах присутствуют ряд проблем, но несмотря на это игра обогнала такой хит, как Marvel’s Spider-Man 2.

Игра Helldivers 2 стала неожиданно популярной, значительно превзойдя ожидания разработчиков из студии Arrowhead и издателя Sony. Однако успех имеет и обратную сторону - теперь к игре предъявляются повышенные требования, а все недостатки становятся более заметными.



В недавних постах на Reddit геймдизайнер Helldivers 2 Йохан Пилестедт признал наличие проблем в последних апдейтах. По его словам, несмотря на 100 разработчиков в команде, это все еще недостаточно для поддержки такого масштабного проекта.



Arrowhead активно оптимизирует процессы и нанимает новых сотрудников, пытаясь сделать Helldivers 2 "лучшей игрой вживую, в которую вы когда-либо играли". Для этого нужен баланс между исправлением ошибок и добавлением нового контента. Пилестедт признал, что в последнее время баланс был нарушен в пользу нового контента, из-за чего пострадало качество.



Несмотря на текущие трудности, Helldivers 2 демонстрирует впечатляющие показатели. Например, в Великобритании она обогнала по продажам такой хит, как Marvel’s Spider-Man 2, что явилось дополнительным стимулом для Arrowhead вывести игру на новый уровень.



На прошлой неделе в Helldivers 2 был добавлен очередной премиальный боевой пропуск под названием "Демократическая детонация". Он включает новое оружие, экипировку и другой игровой контент. Несмотря на текущие трудности с доработкой игры, Arrowhead продолжает поддерживать сообщество свежим контентом и в ближайшие месяцы следует ожидать как новых улучшений в Helldivers 2, так и, возможно, появления недочетов. Однако разработчики во главе с Йоханом Пилестедтом заверили, что делают все возможное, чтобы выполнить свое обещание - сделать эту игру лучшей в своем жанре.