Спор HPE и Inspur выходит на новый уровень, так как касается также нарушений санкций США.

Крупнейший мировой производитель серверов компания Hewlett Packard Enterprise, компания, которая в свое время разделилась с известной компанией HP, подала иск в суд на своего основного китайского конкурента Inspur Group. HPE обвиняет Inspur в нарушении патентных прав на ряд ключевых технологий в области удаленного управления серверами, оптимизации энергопотребления и настройки систем хранения данных.



Согласно иску, речь идет о пяти патентах США, которые охватывают широкий спектр решений от простых серверов до сложных систем искусственного интеллекта и хранилищ данных. По мнению HPE, практически весь модельный ряд серверов Inspur так или иначе нарушает эти патенты.

Однако на этом претензии HPE к китайскому гиганту не заканчиваются. В иске утверждается, что несмотря на включение Inspur в санкционные списки США как угрозы национальной безопасности, компания продолжает вести бизнес на территории Америки. Для этого Inspur якобы создала две "дочки" - Aivres Systems и Betapex, под брендами которых и поставляет свои серверы в США.



В частности, сервер IR5280M6 от Inspur фактически дублирует модель 5280M6 от Aivres, за исключением брендирования. При этом американским компаниям для работы с китайскими партнерами из санкционных списков требуется специальная правительственная лицензия, хотя ранее Inspur активно сотрудничала с американскими заказчиками на аутсорсинге производства серверов.



Итак HPE фактически обвиняет Inspur в двух серьезных нарушениях - прав интеллектуальной собственности и торговых санкций США в отношении рискованных для нацбезопасности игроков. В иске HPE требует судебного запрета на дальнейшие нарушения со стороны Inspur, а также компенсацию упущенной выгоды и роялти за незаконное использование запатентованных технологий.