Процессоры Intel 14-го и 13-го поколения изобилуют проблемами со стабильностью, в основном в играх, и единственный способ их исправить — пожертвовать производительностью, используя базовые настройки путем включения «базового» ограничения.

Производители материнских плат активно ищут способы решения все более распространяющихся проблем со стабильностью в новейших процессорах Intel 14-го и 13-го поколений. Последним таким решением стал выпуск компанией ASUS обновления BIOS для своих материнских плат Z790, которое вводит новую функцию "Базовый профиль Intel".



Суть этой функции в том, что она возвращает все настройки питания и тактовых частот процессора к заводским значениям по умолчанию от Intel. Такой подход позволяет снизить вероятность возникновения ошибок и сбоев, вызванных неоптимальными параметрами BIOS, установленными производителями материнских плат.



Однако все не так просто. Как показали тесты, при использовании "базового профиля" производительность флагманского Core i9-14900KS падает почти на 13%. Так что пользователям придется выбирать между стабильностью системы и высокой производительностью.



Пока неясно, смогут ли подобные решения полностью решить проблему нестабильности чипов Intel нового поколения. Возможно, потребуются дополнительные обновления микрокода от самой Intel. Но производители материнских плат явно двигаются в правильном направлении, предлагая пользователям хотя бы временные способы с этим справиться.