Несмотря на компактные размеры - 280 x 126 x 20 мм, устройство демонстрирует производительность на уровне референсной модели RTX 4060 Ti с тактовой частотой 2535МГц. Высокая производительность достигнута ценой повышенного шума.

Китайская компания Galax выпустила тонкую однослотовую версию видеокарты GeForce RTX 4060 Ti с 16ГБ памяти. Несмотря на компактные размеры - 280 x 126 x 20 мм, устройство демонстрирует производительность на уровне референсной модели RTX 4060 Ti с тактовой частотой 2535МГц.



В тестах производительность Galax практически не уступала более объемной модели iGame RTX 4060 Ti OC с частотой 2580МГц. Максимальная температура GPU составила 69,5°C, а горячих точек 81,9°C.



Однако миниатюрный размер достигнут ценой повышенного шума кулера в 51,4дБА против 32,2дБА у iGame. Для сравнения, референсная модель RTX 4060 Ti производит 28,4дБА. При этом, высокий уровень шума может быть критичным фактором для многих пользователей.



Видеокарта имеет внушительную длину PCB с тремя вырезами. Использован прямоугольный металлический радиатор и вентилятор, напоминающий решения для ноутбуков. Видно, что инженеры Galax приложили немало усилий для создания столь компактного и производительного устройства.



Новинка оказалась интересна пользователям, нуждающимся в мощной видеокарте для компактных систем, а высокий уровень шума - это значительный недостаток, но для кого-то он будет приемлемой ценой за компактность и производительность RTX 4060 Ti.