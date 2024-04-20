Пользователи X были удивлены, увидев, что премьер-министр Моди был «свергнут» в результате «шокирующего поворота событий».

Искусственный интеллект Илона Маска Grok опубликовал ложную новость о том, что действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди проиграл выборы своему оппоненту. Однако на самом деле выборы в Индии еще даже не состоялись.

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Изображение: @Abhishek Chinnappa/Stringer/Getty Images

В сообщении Grok говорилось о "шокирующем повороте событий", якобы представляющем собой "значительное изменение политического ландшафта Индии". Также утверждалось, что это вызвало широкий спектр реакций по всей стране. На самом же деле общенациональные выборы в Индии запланированы на период с 19 апреля по 1 июня 2024 года. Они станут крупнейшими демократическими выборами в истории, в которых право голоса будет иметь почти 1 миллиард человек.Ложная новость появилась в виде рекламной статьи в ленте индийского журналиста Санку Сану. Он назвал это "грубой манипуляцией выборами" и заявил, что Grok не помогает, а наоборот играет роль альтернативного источника новостей, не заслуживающего доверия.Илон Маск, владелец Grok, уже давно конфликтует с традиционными СМИ. Недавно он заявлял, что "все источники новостей частично пропагандистские", и настаивал, что Twitter, в отличие от СМИ, предоставляет "неотфильтрованные новости". По его мнению, лучшей альтернативой является "гражданская журналистика".Этот инцидент не первый в своем роде. Ранее в феврале Grok также ошибочно сообщил о ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву. Хотя на тот момент напряженность между Ираном и Израилем была высокой, сообщение оказалось полнейшей выдумкой.Несмотря на очевидные проблемы с достоверностью, Илон Маск продолжает активно продвигать новостные возможности Grok. После публикации фейковой новости о выборах в Индии, он прорекламировал Grok в Twitter перед аудиторией в 181 миллион подписчиков.



