Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
ИИ Grok Илона Маска сообщил ложную новость о поражении премьер-министра Индии на выборах
Пользователи X были удивлены, увидев, что премьер-министр Моди был «свергнут» в результате «шокирующего поворота событий».

реклама

Искусственный интеллект Илона Маска Grok опубликовал ложную новость о том, что действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди проиграл выборы своему оппоненту. Однако на самом деле выборы в Индии еще даже не состоялись. 

реклама

                                         Изображение: @Abhishek Chinnappa/Stringer/Getty Images

В сообщении Grok говорилось о "шокирующем повороте событий", якобы представляющем собой "значительное изменение политического ландшафта Индии". Также утверждалось, что это вызвало широкий спектр реакций по всей стране. На самом же деле общенациональные выборы в Индии запланированы на период с 19 апреля по 1 июня 2024 года. Они станут крупнейшими демократическими выборами в истории, в которых право голоса будет иметь почти 1 миллиард человек.

Ложная новость появилась в виде рекламной статьи в ленте индийского журналиста Санку Сану. Он назвал это "грубой манипуляцией выборами" и заявил, что Grok не помогает, а наоборот играет роль альтернативного источника новостей, не заслуживающего доверия.

Илон Маск, владелец Grok, уже давно конфликтует с традиционными СМИ. Недавно он заявлял, что "все источники новостей частично пропагандистские", и настаивал, что Twitter, в отличие от СМИ, предоставляет "неотфильтрованные новости". По его мнению, лучшей альтернативой является "гражданская журналистика".

Этот инцидент не первый в своем роде. Ранее в феврале Grok также ошибочно сообщил о ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву. Хотя на тот момент напряженность между Ираном и Израилем была высокой, сообщение оказалось полнейшей выдумкой.

Несмотря на очевидные проблемы с достоверностью, Илон Маск продолжает активно продвигать новостные возможности Grok. После публикации фейковой новости о выборах в Индии, он прорекламировал Grok в Twitter перед аудиторией в 181 миллион подписчиков.


#илон маск twitter #илона маск #ии grok
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск: Tesla представит свое роботакси 8 августа
Илон Маск меняет курс деятельности X* путем восстановления репутации Twitter и доверия пользователей
Новые правила выдачи голубых галочек в X вызвали у пользователей недовольство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
14
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
2
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
+
EK представила новый водоблок для скальпированных процессоров AMD AM5
+
TSMC признала, что рынок полупроводниковых компонентов восстанавливается медленнее ожидаемого
1

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
50
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
20
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
30
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
214
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
12
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
14
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
10

Сейчас обсуждают

Александр Бельский
21:30
Не-а, официальный (по Tecnical City) TDP I7 равен 95 Вт, против 60 у I3, при этом у I3 частоты 3.5/4.7 против 2.9/3.5 у I7, а производительность выше почти на 400%, и у I3 на 4 мб больше кеша. Тобишь ...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Nvidia&Intel Hater
21:29
с тобой, чмошник ,никто не будет культурно общаться -запомни то.С вами опущенками общаться -зафаршмачиться.Кому то надо
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
21:28
Да ка раз мы против вас гомогеев .у вас там клуб прогрессивные голубчики -вон шешун не скрывал.вы защеканы
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:26
Вы меня в свой кружок не пихайте. Мне такое не интересно
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Ашот Карабас
21:26
Понятно, последние 12 лет апгрейдица на интуле не было никакгого смысла, индустрию двигала только АМД
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Nvidia&Intel Hater
21:25
нет -первые места занимает Генка -монитор ,потом шешун во всех проявлениях ,ну и конечно же ты.список защеканов зеленозадых к счастью не так велик.А ну конечно же Cossac -тоже из вашего клуба
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:25
Брат? Вот вряд-ли таких как ты людей братьями назвать можно. Только в контексте - в семье не без урода.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Nvidia&Intel Hater
21:23
Думаю уже такой
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
21:23
Ты сверху за щеку просил, а теперь других людей гомогеями называешь. Тебя за пропаганду уже закрыть можно. Попробуй культурно общаться а не как алкаш-наркоман
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Dzhereli
21:21
Дейс Ган тихо ржёт в сторонке
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем