Графические процессоры AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA GeForce RTX 40 доступны по цене ниже рекомендованной розничной цены для всех моделей в Германии, но только на определенный период.

Крупнейшие производители видеокарт AMD и Nvidia объявили рекомендованные розничные цены на свои новейшие модели Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40. Однако реальные цены в розничных магазинах Германии значительно ниже.



По данным ресурса 3DCenter, который отслеживает цены у немецких ритейлеров, в частности на площадке Geizhals, среднее падение цен на видеокарты в Германии составило 11%. Для сравнения, в США аналогичный показатель всего 2,9%.



Наибольшее снижение цены показала флагманская модель AMD Radeon RX 7900 XT - на целых 15,9%. Ее текущая цена в Германии составляет 739 евро при рекомендованной производителем в 799 евро. Другие Radeon RX 7000 тоже стали дешевле на 10-15%.



Схожая ситуация и в лагере Nvidia. Видеокарты среднего ценового сегмента RTX 4060 и RTX 4070 подешевели на 20%. Лишь флагман RTX 4090 показал небольшое снижение в 2,6%, что, впрочем, тоже ниже официальной цены в 1599 долларов США.



Причина таких агрессивных распродаж кроется в подготовке компаний к выходу следующего поколения видеокарт. Ожидается, что уже в 2024 году AMD и Nvidia анонсируют GPU на архитектурах RDNA 4 и Blackwell соответственно.



Чтобы к этому подготовиться, производители стремятся максимально сократить остатки RDNA 2 и Ada Lovelace на складах розничных магазинов. Отсюда и беспрецедентные скидки для покупателей.



Получается, что для геймеров сейчас самое выгодное время обновить видеокарту по хорошей цене. А тем, кто готов подождать, стоит накопить на следующее поколение AMD и Nvidia через пару лет. Судя по всему, распродажа в Германии будет продолжаться.