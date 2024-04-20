Замок обладает множеством способов разблокировки и резервным источником питания.

Компания Lenovo, китайский производитель электроники и гаджетов, решила расширить ассортимент своей продукции интеллектуальными замками. Новая модель E20 отличается повышенным уровнем безопасности и множеством способов разблокировки.

Главное преимущество модели в ее тройной системе защиты от взлома и отключения электроэнергии. Это достигается благодаря специальной конструкции замка с тремя независимыми механизмами блокировки. Даже если злоумышленники вскроют один или два из них, третий по-прежнему будет работать. Кроме того, в E20 предусмотрен резервный источник питания для предотвращения отключений из-за перебоев с электричеством.



Другая важная особенность замка Lenovo - возможность создания 20-значного пароля. Это позволяет сделать код доступа практически невзламываемым даже для профессионалов. Кроме обычных цифр можно использовать специальные символы для еще большей защиты.



Несмотря на высокий уровень безопасности, E20 очень прост в использовании. Для разблокировки двери доступно сразу несколько методов. Это сканер отпечатков пальцев, распознающий поднесенный палец с любого угла. Также можно использовать карты доступа или временные пароли, отправляемые на смартфон через специальное приложение. Наконец, имеется резервный механический ключ на случай полной разрядки батареи.

Помимо этого, замок Lenovo E20 оснащен цилиндром класса С - самым надежным по международной классификации. Это делает его практически невозможным для взлома обычными инструментами. Новая модель Lenovo E20 сочетает в себе передовые технологии, максимальную защиту от взлома и удобство повседневного использования. E20 доступен для предварительного заказа за 399 юаней (55 долларов США) пока только в Китае, но позднее поступит и на международный рынок, в том числе в Россию.