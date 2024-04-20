Компания будет наказывать консольных игроков Overwatch 2 за жульничество и блокировать счета за использование неодобренных устройств.

Разработчики популярной многопользовательской шутер-игры Overwatch 2 заявили о жестких мерах в отношении консольных игроков, использующих нестандартные устройства ввода. Речь идет о так называемых "ксиммерах" - игроках, которые подключают к приставкам мышь и клавиатуру, чтобы получить преимущество перед обычными геймпадами.



По словам старшего продюсера Overwatch Адама Мэсси и ведущего инженера игрового процесса Дэниела Раззы, такие устройства, как XIM, ReaSnow S1 и Cronus Zen, позволяют обманывать консоль, заставляя её думать, что ввод идёт от геймпада. Это даёт возможность использовать преимущества компьютерной мыши в прицеливании, что является фактически жульничеством.



Разработчики Overwatch 2 уже некоторое время вели скрытое наблюдение за подозрительными игроками. Теперь выявленные "ксиммеры" будут получать перманентные блокировки аккаунтов, независимо от уровня и вложенных в игру средств. При этом Blizzard заверяет, что игроки с ограниченными возможностями, использующие специальные устройства доступности, пострадать не должны.



Данная ситуация в очередной раз доказывает, что разработчики многопользовательских игр вынуждены вести постоянную войну с жуликами, чтобы сохранить честную конкуренцию между игроками.



