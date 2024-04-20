Истребитель под управлением искусственного интеллекта впервые выполнил сложные боевые маневры против пилотируемого самолета.

Недавние успешные испытания в США истребителя с искусственным интеллектом, способного к сложным боевым действиям, могут положить начало новой эре в военно-воздушных силах. Экспериментальный самолёт X-62A VISTA под управлением ИИ провёл ряд реалистичных воздушных боёв с пилотируемым истребителем F-16.



По словам разработчиков из DARPA, в ходе испытаний искусственный интеллект доказал свою надёжность и безопасность, не нарушив ни одного правила полётов и не потребовав вмешательства пилотов. Это открывает путь к применению подобных беспилотных истребителей в реальных боевых операциях.



Главным преимуществом таких самолётов является их автономность - они способны самостоятельно анализировать обстановку и принимать оптимальные решения. При этом реакция ИИ значительно быстрее человеческой, что, по мнению специалистов, даёт превосходство в воздушном бою.



Впрочем, полностью заменить человека пока не удаётся. На борту X-62A присутствовали пилоты-люди на случай нештатных ситуаций. Тем не менее, испытания стали важной вехой на пути к автономным системам. Пентагон уже назвал их "моментом трансформации" в военной авиации. А значит, массовое применение боевых истребителей с ИИ - это лишь вопрос времени.





