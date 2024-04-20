США намеренно исключили старые чипы из своих экспортных санкций.

Санкции США, нацеленные на ограничение технологического развития Китая, могут иметь неожиданные последствия. Согласно недавнему отчету, производство устаревших полупроводниковых чипов в Китае резко выросло на 40% в первом квартале 2024 года.



Причина кроется в том, что санкции США не затрагивают старые 28-нм чипы и более ранние технологии. Эти чипы широко используются в автомобилях, бытовой технике и медицинском оборудовании. Нарушение их поставок могло бы вызвать серьезные проблемы.



В результате Китай сосредоточил инвестиции на производстве именно таких устаревших чипов. При поддержке государства объем их выпуска в марте достиг рекордных 36,2 млрд штук. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году, когда Китай объявил о планах возродить собственную чиповую промышленность. Ожидается, что к 2027 году доля Китая на мировом рынке устаревших чипов вырастет до 39% и страна может полностью доминировать в этом сегменте, если США сохранят действующие ограничения на экспорт передовых технологий.



Парадоксально, но из-за санкций США Китай теперь лидирует в производстве тех полупроводников, которые еще может свободно получать. Тем не менее, страна остается сильно зависимой от импортных поставок полупроводников. Такое положение сохранится, пока действуют нынешние ограничения на экспорт, так как у Китая попросту нет возможности конкурировать с компаниями вроде Intel и TSMC в производстве современных чипов из-за отсутствия необходимого оборудования для литографии.