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Nivan
Apple готовит обновление дисплея для iPad Air
По слухам, предстоящий 12,9-дюймовый iPad Air от Apple может иметь мини-светодиодный дисплей, а по характеристикам приблизится к дисплею к iPad Pro.

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Согласно недавнему заявлению аналитика Росса Янга, специализирующегося на дисплеях, компания Apple планирует значительно улучшить экран нового 12,9-дюймового планшета iPad Air. Это обновление фактически приравняет его по качеству изображения к флагманской модели 12,9-дюймовому iPad Pro.

Действующая версия 10,9-дюймового iPad Air до сих пор использует традиционную ЖК-панель, однако ожидается, что в следующем поколении будет применена передовая технология Mini-LED, которая обеспечит более высокую максимальную яркость, необходимую для качественного отображения HDR-контента, а также более насыщенный черный цвет. Это позволит улучшить контрастность и снизить энергопотребление, что, в свою очередь, положительно скажется на времени автономной работы.

По сути, новый дисплей iPad Air будет соответствовать тому, который сейчас используется в линейке iPad Pro и MacBook Pro. Конкретные детали пока не разглашаются, но можно предположить, что он будет максимально приближен к текущим характеристикам 12,9-дюймовой модели Pro. В частности, разрешение составит 2732 x 2048 пикселей, будет реализована система локального затемнения, поддержка технологии адаптивной частоты обновления ProMotion и максимальная яркость 1600 нит.

В то время как iPad Air получит дисплеи Mini-LED, для будущих поколений линейки iPad Pro сохраняется вероятность использования еще более современной OLED-технологии. Кроме того, ожидается, что новые Pro-модели будут оснащены процессором Apple M3 и, возможно, обновленным стилусом Apple Pencil 3.

По неподтвержденной информации, Apple планирует анонсировать эти новые iPad без проведения специального мероприятия. Скорее всего, их запуск состоится на второй неделе мая.

#apple #ipad pro #ipad air #светодиодный дисплей
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