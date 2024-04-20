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Nivan
Иностранные инвесторы массово покидают тайваньский рынок акций
На фоне прогнозов TSMC произошел рекордный отток капитала с тайваньского фондового рынка

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Зарубежные инвесторы активно избавляются от тайваньских акций, что привело к обвалу местного фондового рынка. За один только день, в пятницу, иностранцы вывели с тайваньского рынка 85,8 млрд тайваньских долларов (около 2,6 млрд долларов США). Это крупнейший отток за последние три года.

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                                                     Изображение: @Mike Kai Chen/Bloomberg

Такое массовое бегство инвесторов спровоцировало падение фондового индекса высокотехнологичных компаний Тайваня на 3,8%. Это максимальное снижение с октября 2022 года. Кроме того, тайваньский доллар упал до минимума с 2016 года.

Главной причиной распродажи акций стало резкое снижение прогнозов со стороны крупнейшего в мире производителя микросхем тайваньской компании TSMC. Эта компания имеет наибольший вес в биржевых котировках Тайваня и сокращение TSMC своих прогнозов по расширению рынка чипов моментально повлияло на весь тайваньский фондовый рынок.

Наряду с этим, на решение иностранцев массово продавать тайваньские акции также повлияла общая слабость мировых финансовых рынков. Инвесторы опасаются замедления глобальной экономики и возможной рецессии в ряде ключевых стран.

Чтобы сдержать отток валюты и стабилизировать ситуацию, тайваньские госбанки активно предоставляли долларовую ликвидность на валютном рынке страны, однако пока это не остановило падение как тайваньского доллара, так и фондового рынка.

Таким образом, тайваньские власти столкнулись с серьезным кризисом доверия со стороны зарубежных инвесторов, а чтобы переломить ситуацию, им придется приложить немало усилий для восстановления привлекательности национального фондового рынка и экономики в целом в глазах международного бизнес-сообщества.

#tsmc #тайвань #фондовый рынок
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