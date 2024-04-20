По словам Марка Цукерберга, в Llama 3 Meta AI станет «самым мощным помощником искусственного интеллекта, которым можно пользоваться свободно».

Компания Meta анонсировала значительное обновление технологии искусственного интеллекта, которая лежит в основе ее ИИ-помощника. Теперь помощник работает на базе модели Llama 3 - последней версии большой языковой модели Meta. По словам главы компании Марка Цукерберга, это делает его "самым умным ИИ-помощником, который можно свободно использовать".



Обновленный ИИ-помощник будет интегрирован в приложения Meta, включая WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger. Он также доступен через интернет на сайте Meta.ai (запрещен в России). Как заявляет Цукерберг, помощник будет использовать информацию в реальном времени от поисковиков Google и Bing для повышения актуальности результатов.



Помимо улучшения поиска, новая модель открывает дополнительные возможности для творчества. "Теперь Meta AI настолько быстро генерирует качественные изображения, что может создавать и обновлять их в реальном времени в процессе ввода текста. Он также генерирует видео, демонстрирующее весь процесс создания", - рассказывает Цукерберг.



В основе обновлений лежит модель Llama 3. Ее исходный код с вариантами в 8 и 70 миллиардов параметров уже опубликован Meta в открытом доступе. В настоящее время компания обучает модель объемом 400 миллиардов параметров. По словам разработчиков, для обучения Llama 3 использовался набор данных в 7 раз больше, чем для предыдущей версии Llama 2, что позволило значительно улучшить точность работы модели и расширить ее возможности логического анализа и рассуждений.



Интеграция обновленного ИИ-помощника в приложения Meta открывает пользователям принципиально новые возможности для поиска информации и творчества. А благодаря открытому исходному коду Llama 3 другие разработчики также смогут создавать инновационные сервисы на основе этой передовой технологии.