Чтобы воспользоваться новой функцией Google Maps, потребуется смартфон, поддерживающий спутниковую связь.

Как стало известно из разбора APK бета-версии, Google готовит запуск спутниковых функций для своего популярного навигационного сервиса Google Maps. Согласно найденным строкам кода, пользователи смогут обновлять свое местоположение по спутниковой связи до 5 раз в день.



Это нововведение позволит избавиться от проблем с определением местоположения в мертвых зонах, где отсутствует доступ к мобильной сети и Wi-Fi. Также спутниковая навигация будет полезна в поездках по отдаленным районам, непокрытым сотовой связью.



Чтобы воспользоваться новой функцией Google Maps, потребуется смартфон, поддерживающий спутниковую связь. Пока неизвестно, когда именно спутниковая навигация заработает в приложении, но в Google уже активно ведутся работы в этом направлении. Возможно, более подробная информация появится на конференции Google I/O в мае 2024 года.



Запуск спутниковых функций сделает Google Maps еще более удобным инструментом для навигации. Это особенно актуально для пользователей, часто оказывающихся вне зоны действия мобильной связи, например в поездках по отдаленным районам или в метрополитене.