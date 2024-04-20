Обновление Spider-Man 2 решает проблемы с костюмами, файлами сохранений и управлением.

Разработчики из Insomniac Games выпустили новое обновление для эксклюзива PlayStation 5 игры Spider-Man 2. Патч получил номер 1.002.003 и решает множество технических проблем, с которыми сталкивались игроки.



Согласно официальным данным, новое обновление устраняет баги, связанные с костюмами персонажей, файлами сохранений, системой передвижения и управления. Также разработчики исправили ряд проблем, которые приводили к вылетам игры и снижению производительности.



Одним из ключевых нововведений стала возможность пропустить головоломку в 10-м квесте. Данный квест под названием "Make Your Own Choices" посвящен помощи Черной Кошке, на который ранее игроки жаловались, так как не могли пройти один из его этапов. Теперь эта проблема решена.



Напомним, Spider-Man 2 вышла в прошлом году как эксклюзив для PlayStation 5 и на данный момент доступна только на этой платформе, однако в сети появилась также и неофициальная ПК-версия игры. Она стала доступна после утечки исходного кода в результате взлома систем Sony группой хакеров.



Сама игра получила высокие оценки критиков благодаря захватывающему сюжету и динамичному экшен-геймплею. В центре сюжета отношения Питера Паркера, его друга Гарри Осборна и возлюбленной Мэри Джейн. На их пути встают опасные злодеи Крэйвен-Охотник и Веном. Игроки отмечают эмоциональность сюжета, хотя финал оказался довольно предсказуемым для фанатов вселенной Человека-Паука.