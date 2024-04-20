Серия Pura 70 оснащена уникальной выдвижной камерой, способной снимать движущиеся объекты со скоростью 300 км/ч.

Компания Huawei выпустила новую линейку флагманских устройств Pura 70. Эта серия состоит из четырех моделей: базовой Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus и топовой Pura 70 Ultra.



Несмотря на наличие бюджетного варианта, вся линейка отличается впечатляющими характеристиками. Даже самая доступная модель оснащена OLED-дисплеем, емким аккумулятором на 4900 мАч и 12 ГБ оперативной памяти, а память в базовой модели доходит до 1 ТБ.



Более дорогие модели Pura 70 Pro и Pura 70 Pro Plus отличаются в первую очередь объемом ОЗУ - у старшей модификации он составляет 16 ГБ. Также в этих смартфонах увеличен размер аккумулятора до 5050 мАч и реализована поддержка сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной 80 Вт.



Флагманская модель Pura 70 Ultra выделяется еще более внушительной батареей на 5200 мАч и таким же объемом памяти, как в старшей Pro-модели - 16/512 ГБ или 16/1 ТБ. Однако самой интересной особенностью линейки является камера в модели Pura 70 Ultra. В ней реализована уникальная выдвижная камера с электроприводом, которая оснащена массивным 1-дюймовым сенсором с разрешением 50 МП. Благодаря большим размерам сенсор получит больше света, что позволит делать четкие снимки быстродвижущихся объектов. По словам Huawei, эта камера способна фиксировать автомобили, движущиеся со скоростью 300 км/ч!



Такая технология ранее не использовалась в коммерчески доступных смартфонах. Обычно для съемки на таких скоростях требуются профессиональные камеры. Так что выдвижной модуль в Pura 70 Ultra можно назвать по-настоящему инновационным решением от Huawei.



Пока серия Pura 70 представлена только для китайского рынка по цене от 760 до 1380 долларов в зависимости от модели. Однако предположительно, что со временем эти смартфоны появятся в продаже и в других странах. Учитывая выдающиеся характеристики и эксклюзивные технологии вроде выдвижной камеры, новинки от Huawei определенно стоит ждать поклонникам мобильных технологий по всему миру.