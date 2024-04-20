Новые водоблоки выполнены из акрила и алюминия, подсвечиваются RGB-лентами и полностью совместимы с экосистемой охлаждения EK Velocity2.

Компания EK, известный производитель жидкостного охлаждения для ПК, анонсировала выход новых водоблоков EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB специально для процессоров AMD Ryzen 7000 серии AM5. Эти водоблоки оптимизированы для работы с процессорами, у которых механически удалена защитная крышка (IHS).



Новые водоблоки оснащены холодной пластиной, идеально совмещающейся с кристаллом и вводами-выводами чипов Ryzen 7000. Кроме того, в EK изменили структуру ребер для усиления охлаждение самых горячих участков процессоров. А чтобы компенсировать потенциальную структурную неустойчивость чипов без IHS, водоблоки снабдили специальными опорами по углам. Они обеспечивают надежную и точную посадку блока на кристалл.

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Новые водоблоки выполнены из акрила и алюминия, подсвечиваются RGB-лентами и полностью совместимы с экосистемой охлаждения EK Velocity2. Для энтузиастов, которые хотят самостоятельно снять IHS, EK предлагает специальное Signature-издание водоблока. В комплект входят инструменты Thermal Grizzly для безопасного делидинга, а также состав TG Shield для защиты от коротких замыканий.



Водоблоки EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB для AMD Ryzen 7000 уже доступны для предзаказа по цене от 270 долларов. Поставки начнутся в ближайшие недели.