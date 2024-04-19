Самая маленькая в мире Wii размером с колоду карт использует специальные печатные платы.

На днях в сообществе энтузиастов моддинга игровых консолей появился новый претендент на звание самой компактной Nintendo Wii в мире. Речь идёт о проекте Short Stack от моддера Джеймса Смита, известного под ником loopj. Это полноценная игровая приставка Nintendo Wii, которую удалось уместить в корпус размером всего с колоду игральных карт.



Short Stack действительно претендует на звание самой маленькой Wii в мире. Ранее самой компактной считалась модификация Kill Mii от команды Shank Mods. Но новая разработка loopj оказалась ещё меньше по размерам.



В отличие от предыдущих попыток, которые сводились к удалению "лишних" компонентов из оригинальной Wii, в основе Short Stack лежат две специально разработанные печатные платы расширения, которые позволили существенно уменьшить габариты за счёт более компактного размещения электронных компонентов.



Что потребуется для создания собственной Short Stack? Помимо оригинальной платы Wii, понадобятся высочайшие технические навыки, включая пайку и сборку печатных плат. Даже автор проекта предупреждает, что это задача не для новичков. Однако в результате получается практически идеальная миниатюрная Wii. Конечно, в таком корпусе не нашлось места для оптического привода и слотов карт памяти, зато сохранена полноценная поддержка оригинальных контроллеров через переходники.



Теоретически можно было бы сделать Wii ещё меньше, но на практике это крайне сложная инженерная задача. Так что пока Short Stack остаётся самой миниатюрной Nintendo Wii в мире из всех созданных на базе оригинальных комплектующих.