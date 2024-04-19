Опасная неисправность педали акселератора приводит к высокому риску аварии.

Компания Tesla объявила о беспрецедентном отзыве поставленных на данный момент электрических пикапов Cybertruck в количестве 3878 единиц. Причиной стала опасная неисправность педали акселератора, которая в некоторых случаях может при нажатии западать, создавая высокий риск аварии.



Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема заключается в том, что педаль может неожиданно сместиться и застрять в обшивке пространства для ног.



Первые жалобы на застревание педали газа поступили от клиентов Tesla еще 31 марта и 3 апреля. Тогда компания временно приостановила поставки Cybertruck для расследования, а Илон Маск заверил, что Tesla немедленно проинформировала о произошедшем NHTSA. Пострадавших в ДТП на тот момент зарегистрировано не было.



Однако недавно, после серии испытаний, инженеры Tesla установили причину, которая заключалась в "избыточной смазке при сборке педали". Из-за этого сцепление педали с полом оказалось недостаточным. Было принято решение об отзыве всех выпущенных Cybertruck.



Действия по отзыву уже начаты. Tesla либо заменит педаль на новую конструкцию, либо переделает существующую. Также налажен выпуск Cybertruck с модернизированной педалью. Машины, находящиеся в пути или на складах дилеров, будут отремонтированы. Это уже второй отзыв Cybertruck с момента начала поставок. В первый раз причиной было ПО из-за слишком мелких пиктограмм на приборной панели.



Отзыв Cybertruck завершает череду плохих новостей для Tesla на этой неделе. Ранее компания уволила 10% персонала и потеряла двух топ-менеджеров. А попытка протащить огромный компенсационный пакет для Илона Маска провалилась.