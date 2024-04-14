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Nivan
TUXEDO выпустила игровой ноутбук Sirius 16 Gen 2 с фирменной ОС
Представлен первый в мире ноутбук Sirius 16 Gen 2 на базе Linux с APU AMD Ryzen 8040 и RDNA 3 dGPU.

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Рынок ноутбуков пополнился по-настоящему уникальным устройством – первым в мире ноутбуком с ОС Linux, установленной из коробки. Его автором стала немецкая компания TUXEDO Computers, специализирующаяся на компьютерах и ноутбуках под управлением открытых ОС. Новинка получила название Sirius 16 Gen 2.

В основе Sirius 16 Gen 2 лежит мощнейшая на сегодняшний день платформа AMD с 8-ядерным гибридным процессором Ryzen 7 8845HS серии «Hawk Point» и дискретной видеокартой Radeon RX 7600M XT на архитектуре RDNA 3. Это позволяет ноутбуку конкурировать по производительности с топовыми игровыми лэптопами от MSI, ASUS и других брендов. При этом Sirius 16 Gen 2 работает не под управлением Windows, а ОС TUXEDO_OS – фирменной разработкой немецкой компании на базе ядра Linux.

Гибридный процессор AMD Ryzen 7 8845HS объединяет 8 вычислительных ядер Zen 4 с рабочей частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой RDNA 2. Это позволяет ему превзойти по производительности флагманский Intel Core i9-13900H в ряде задач. Хотя по сравнению с предыдущим поколением Ryzen 7000 в нем нет значимых архитектурных улучшений.  

Зато дискретный GPU Radeon RX 7600M XT основан уже на самой передовой графической микроархитектуре AMD RDNA 3. Он включает 32 вычислительных блока, 2048 шейдерных процессоров и 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 128 бит. Этого достаточно, чтобы обеспечить плавное прохождение современных игр в разрешении 2K при высоких настройках графики. Производительность видеокарты сопоставима с мобильным RTX 4060 от NVIDIA.

Дополняют начинку ноутбука 16,1-дюймовый дисплей с частотой 165 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью до 8 ТБ, а также 80-ваттная батарея для автономной работы. Предусмотрен и полный набор современных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и Thunderbolt 4.

Главным же отличием Sirius 16 Gen 2 является операционная система TUXEDO_OS на основе ядра Linux. Она разработана немецкой компанией специально для своих устройств, чтобы обеспечить максимальную производительность и совместимость. При этом TUXEDO_OS сохраняет все преимущества открытых ОС – безопасность, надежность, возможность гибкой настройки. В то же время интерфейс и экосистема приложений максимально приближены к привычным пользователям Windows и macOS.

Sirius 16 Gen 2 уже доступен для заказа на официальном сайте TUXEDO Computers. Цена ноутбука начинается от 1666 евро и может достигать 3000 евро в максимальной комплектации.

#linux #tuxedo #ноутбук sirius 16 gen
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