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Nivan
Xiaomi выпускает на мировой рынок две новые водонепроницаемые колонки Bluetooth
Xiaomi Sound Outdoor хватает на 12 часов использования, а миниатюрного Sound Pocket – на 10 часов без подзарядки.

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Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент своих портативных Bluetooth-колонок, нацеленных на глобальный рынок. На этот раз китайский техногигант представил сразу две новые модели – Xiaomi Sound Pocket и Xiaomi Sound Outdoor. Колонки имеют водонепроницаемый корпус и возможность работы в суровых условиях.

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Старшая модель Xiaomi Sound Outdoor отличается внушительными габаритами и мощностью, а ее динамик выдает 30 Вт благодаря сабвуферу, двум пассивным излучателям и высокочастотному драйверу. При этом корпус колонки получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.

Звук Xiaomi Sound Outdoor можно охарактеризовать как мощный, насыщенный басами и детализированный. Аккумулятора емкостью 2600 мАч хватает на 12 часов работы. Колонку можно использовать как в помещении, так и на улице, корпус дополнен резиновыми ножками для устойчивости, а также ремнем для переноски.

Дизайн Xiaomi Sound Outdoor выполнен в трех цветовых вариантах – черном, синем и красном. Корпус имеет продуманную эргономичную форму и относительно компактный размер, позволяющий поместить динамик в большинство сумок и рюкзаков. Также предусмотрена возможность стереопары или подключения к 100 устройствам одновременно.

Что касается Xiaomi Sound Pocket – колонка отличается миниатюрным размером и изящным дизайном. Несмотря на это, она также получила водонепроницаемый корпус и прочную конструкцию, способную выдерживать суровые условия эксплуатации. Звук обеспечивает 5-ваттный динамик, работающий до 10 часов на одной зарядке.

Xiaomi Sound Pocket подойдет тем, кто ищет компактную, но качественную Bluetooth-колонку для личного использования. А Xiaomi Sound Outdoor больше подойдет тем, кому нужен по-настоящему мощный и сбалансированный звук в портативном формате. Пока производитель не анонсировал дату продаж этих моделей в Европе и США, но появление их на прилавках можно ожидать в ближайшее время.

#xiaomi #колонки с bluetooth #sound pocket #xiaomi sound outdoor
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