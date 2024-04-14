Крипторынок первым отреагировал на ситуацию. По мере развития геополитической ситуации биткоин может показать значительную волатильность в ближайшее время.



Биткоин подрос почти на 6% после самого существенного обвала за последний год. Это произошло на фоне эскалации ближневосточного конфликта между Ираном и Израилем. Повышение цены может свидетельствовать о предстоящей волатильности на мировых финансовых рынках в ближайшее время.



В воскресенье утром монета торговалась выше отметки в $64,6 тысяч, восстановив часть потерь после резкого падения в цене после того, как Иран атаковал Израиль в ответ на гибель иранских военных в Сирии. Крипторынок отреагировал на эскалацию одним из первых, поскольку торговля на биржах ведется круглосуточно.



По данным Coinglass, в пятницу и субботу были ликвидированы бычьи ставки на криптовалюты на $1,5 млрд, что является одной из крупнейших распродаж за последние полгода. Спекулянты активно использовали кредитное плечо, которое в последние дни было "перегрето", что только усилило падение.



Тем не менее, по мнению аналитиков, на фоне эскалации ближневосточного конфликта все больше инвесторов рассматривают криптовалюты как инструмент для выражения своего отношения к происходящему. Таким образом, биткоин может показать значительную волатильность в ближайшее время по мере развития ситуации в регионе.



С другой стороны, некоторые эксперты сомневаются в том, что криптовалюты действительно могут служить "убежищем" во время геополитических кризисов. Так, в начале 2022 года в ситуации России и Украины цифровые активы, напротив, обвалились после недавнего ралли.



В целом главная криптовалюта все еще находится значительно ниже своего исторического максимума в $73,8 тыс., достигнутого в марте 2022 года. Тогда росту цен способствовал ажиотаж вокруг запуска биржевых фондов биткоина в США. Однако в последнее время спрос на эти фонды существенно снизился.



Эксперты считают, что дальнейшая судьба биткоина во многом будет зависеть от геополитической ситуации в мире и степени неопределенности на финансовых рынках. И в случае эскалации любых конфликтов, криптовалюта может продемонстрировать резкие колебания в ту или иную сторону.