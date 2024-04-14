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Nivan
Шольц прибыл в Китай с миссией снизить напряженность в торговых отношениях
Канцлер Германии потребует от китайского руководства прекратить дискриминацию европейского бизнеса, иначе последует ответная реакция ЕС.

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Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе намерен донести до китайского руководства во главе с Си Цзиньпином предупреждение относительно того, что если Китай не прекратит дискриминационную деловую практику в отношении европейских компаний, как того требует ЕС, это приведет к эскалации торгового противостояния между Европой и Китаем.

Как сообщает сегодня Bloomberg, поводом для такого предупреждения стало исследование, опубликованное на днях Торговой палатой Германии, согласно которому две трети немецких компаний, ведущих бизнес в Китае, сталкиваются там с недобросовестной конкуренцией. Речь идет о массовых субсидиях китайским производителям, неравных условиях по ведению бизнеса для европейских компаний, а также принудительном переделе технологий в пользу китайских партнеров. Все это ведет к росту издержек и снижению прибыли европейского бизнеса в Китае.

Отдельное исследование показало, что только одна китайская компания, производитель электромобилей BYD, получила от государства прямые субсидии на сумму не менее 3,4 млрд евро. Это происходит на фоне стремления Китая к доминированию в сфере электрического транспорта и других "зеленых" технологий. Подобная практика ставит в неравные условия европейские компании, работающие в Китае.

В связи с этим ЕС на протяжении последнего года усиливает экономическое давление на Китай при помощи торговых инструментов и новой стратегии экономической безопасности.

Несмотря на все более жесткие условия ведения бизнеса, Китай остается по прежнему крупнейшим торговым партнером Германии с товарооборотом более 250 млрд евро в год. Так как экономические интересы Германии в Китае велики, дипломаты в Брюсселе с подозрением следят за визитом Шольца и опасаются, что ради сохранения немецкого бизнеса в Китае канцлер пойдет на смягчение позиции ЕС в торговых переговорах с Китаем, что может подорвать единство Евросоюза в данном вопросе, предупреждают эксперты.

Тем не менее, по информации источников, Шольц намерен передать твердое предупреждение Пекину: чтобы избежать торговой войны с ЕС и введения компенсационных пошлин, Китаю следует срочно прекратить субсидирование своих производителей, а также предоставить европейским компаниям те же условия ведения бизнеса, что и китайским. Шольц якобы намерен сказать Си Цзиньпину, что такой шаг отвечает интересам самого Китая, поскольку позволит избежать эскалации торгового противостояния с Евросоюзом.

Помимо торговых вопросов, Шольц затронет и другие острые международные проблемы в ходе переговоров с китайским лидером. В частности, он попытается оценить готовность Китая использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить Москву к мирному урегулированию ситуации в Украине. Однако эксперты не ждут от Пекина каких-либо уступок по этому вопросу, так как Китай не может пойти против интересов России как своего важнейшего стратегического партнера.

Несмотря на острые разногласия между ЕС и Китаем, сдержанная позиция Шольца в торговых переговорах продиктована большими экономическими интересами Германии в сотрудничестве с Поднебесной. В то же время сохраняется риск того, что ради этих интересов канцлер пожертвует единой позицией Евросоюза в отношении Китая, что может иметь негативные последствия для торговых переговоров в целом.

#шольц #китай и европа
2
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Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
Шольц осознаёт необходимость долгосрочного оказания военной помощи Украине
США, Британия и Австралия предложили Японии присоединиться к альянсу AUKUS для сдерживания Китая
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