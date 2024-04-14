Производитель геймерских гаджетов Black Shark выпускает кольцо для мониторинга здоровья с длительным временем работы.

Компания Black Shark, известная своими игровыми смартфонами, решила выйти за рамки этого сегмента и представила свой первый гаджет для здорового образа жизни «умное кольцо» под названием Black Shark Ring.



Black Shark Ring - это не только модный аксессуар, но и полноценным фитнес-трекер. Кольцо может отслеживать такие важные показатели здоровья, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма и даже температуру тела в режиме реального времени. При этом кольцо может работать не менее 180 дней без подзарядки.



Что касается дизайна, то Black Shark Ring выполнен в элегантной серебристой цветовой гамме и имеет ультратонкий корпус толщиной всего 2,2 мм. Это обеспечивает комфорт при ношении, так как кольцо практически не ощущается на пальце. Корпус сочетается с изящной зарядной подставкой, где размещен небольшой светодиодный индикатор.



Хотя точная дата продаж этого гаджета пока не объявлена, можно предположить, что компания намерена успеть к рождественскому сезону. В целом, появление подобного аксессуара от игрового бренда выглядит логичным ходом, ведь рынок фитнес-трекеров активно растет, и все больше людей отдают предпочтение более компактным устройствам вроде колец и браслетов. К тому же, у Black Shark уже есть опыт в интеграции датчиков здоровья, они устанавливались в их смартфоны.