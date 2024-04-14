Компания Garner представила инновационный продукт DiskMantler, позволяющий быстро разбирать жёсткие диски для экологичной переработки и последующего использования компонентов.

Американская компания Garner, специализирующаяся на уничтожении данных, анонсировала свою новую разработку - устройство DiskMantler для демонтажа жестких дисков методом вибрации. По замыслу производителя, это должно сделать процесс разборки HDD более быстрым, простым и экологичным.



Суть работы DiskMantler заключается в очень сильной вибрации жесткого диска в течение заданного пользователем времени от 8 до 120 секунд внутри закрытого корпуса. За это время все компоненты HDD, такие как пластины, блок считывания, электронные платы и прочее отделяются друг от друга и падают на дно камеры, готовые к извлечению.

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По данным Garner, такой подход к разборке позволяет получить компоненты жесткого диска в относительно неповрежденном состоянии, что в свою очередь открывает возможности для их последующей вторичной переработки. При этом можно говорить о полной экологичности процесса.

Кроме того, в отличие от традиционного метода уничтожения данных - сжигания HDD при температуре свыше 670 градусов Цельсия, вибрационный демонтаж не приводит к безвозвратной потере редкоземельных металлов, которые содержатся внутри накопителей. А их дефицит, как отмечает Garner, становится глобальной проблемой.Однако полная безопасность данных при использовании DiskMantler не гарантируется. Для окончательного уничтожения остаточной магнитной информации с пластин компания планирует выпустить дополнительное устройство под названием DeMag для их размагничивания.Итак Garner оптимизирует процесс рециклинга компонентов из жестких дисков одновременно с обеспечением приемлемого уровня защиты данных. Остается открытым вопрос стоимости самого DiskMantler, которая вероятно будет достаточно высокой для подобного специализированного оборудования.



