Владельцы флагманов 2021 и 2022 года также получат поддержку искусственного интеллекта, но в ограниченном объеме.



Компания Samsung анонсировала выход обновления One UI 6.1 для линеек своих флагманских смартфонов. Главной особенностью релиза станет расширение доступности технологий на базе искусственного интеллекта, ранее доступных лишь на новейшей линейке Galaxy S23.



В частности, функции AI, такие как генеративное редактирование текста, интеллектуальная сводка контента и расширенный поиск Visual Search, будут добавлены на смартфоны серий Galaxy S22, Z Flip 4, Z Fold 4 и планшеты линейки Galaxy Tab S8 в рамках обновления до One UI 6.1.



Что касается флагманов 2021 года, то модели Galaxy S21, Z Flip 3 и Z Fold 3 также получат поддержку отдельных возможностей AI, но в ограниченном объеме. Речь идет о функциях интеллектуального поиска и редактирования текстов. При этом часть вычислений будет производиться на удаленных серверах из-за ограниченности вычислительных ресурсов старых моделей.



По заявлениям Samsung, столь широкая поддержка технологий AI на различных поколениях флагманов стала возможна благодаря новому нейропроцессору Gemini, который компания разработала специально для локальных вычислений искусственного интеллекта непосредственно на смартфоне.



Вместе с тем, есть вероятность, что более сложные технологии AI следующего поколения не смогут в полной мере работать на устройствах 2021-2022 годов из-за их аппаратных ограничений. Поэтому Samsung, скорее всего, сосредоточится на поддержке новейших разработок в области AI преимущественно на новых линейках вроде Galaxy S24. Тем не менее, уже сам факт обеспечения обратной совместимости текущих AI-функций заслуживает внимания.