Компания EKWB анонсировала уникальный жидкостный кулер-моноблок EK-Nucleus CR360, оптимизированный для охлаждения разогнанных процессоров Intel последнего поколения.

В связи с резким ростом энергопотребления современных процессоров Intel и AMD последних поколений, компания EKWB представила ряд новых возможностей для их охлаждения.

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Изображение: @EKWB

Главной новинкой стал первый в мире жидкостный кулер-моноблок EK-Nucleus CR360, специально предназначенный для охлаждения процессоров Intel 12-14 поколений с отключенным терморегулированием. Данное решение в форм-факторе 360 мм радиатора с тремя 120 мм вентиляторами стало ответом на растущую популярность делидинга последних моделей Intel, которые без этой процедуры зачастую перегреваются даже на мощных воздушных кулерах.Благодаря всего одному контуру охлаждения непосредственно процессора, EK-Nucleus CR360 значительно упрощает и удешевляет (до $184) переход на жидкостное охлаждение для владельцев Intel Core i9/i7 12-14 поколения. При этом контактная поверхность кулера оптимизирована для максимально эффективного отвода тепла от открытого кристалла чипа.А для владельцев делидированных Intel 12-14 поколения выпущена полностью новая модель блока с оптимизированной холодной пластиной и системой крепления, что должно исправить недостатки предыдущей модели EK-Quantum Velocity2.Компания пошла навстречу недовольным клиентам, предложив им бесплатно получить запасные части для имеющихся водоблоков или вернуть полную стоимость приобретения. Также всем владельцам EK-Quantum Velocity2 Direct Die предоставляется скидка 15% на новые модели водяных блоков Intel/AMD.В итоге, EKWB быстро прореагировала на потребности рынка в решениях для охлаждения современных процессоров с высоким тепловыделением, стремясь упростить и сделать более доступным жидкостное охлаждение как для опытных оверклокеров, так и для массового потребителя.