После требования регулятора Зимбабве и переговоров с главой ведомства, Илон Маск пошёл на отключение нелегально работающих терминалов Starlink и покинул рынок страны.



По сообщению Bloomberg, компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, приостановила предоставление спутникового интернета в Зимбабве. Причиной стало отсутствие разрешения на работу от местного регулятора - Управления по регулированию почты и телекоммуникаций Зимбабве.

Как заявил глава ведомства Гифт Маченгете, Starlink попросили отключить все нелегально работающие комплекты на территории страны. "Это на 100% правда, что мы потребовали от них отсоединить подключённых пользователей до получения лицензии. Это незаконно, как мы можем разрешать вещание без разрешения", сказал чиновник.



В пятницу Starlink уведомил своих зимбабвийских клиентов, что вынужден приостановить обслуживание по требованию властей. При этом Маченгете отметил, что в четверг состоялся "теплый" разговор с Илоном Маском, главой компании-владельца SpaceX. Маск понимает позицию регулятора и готов подать заявку на лицензию.



Ранее торговля оборудованием Starlink активно велась на "сером" рынке Зимбабве, цены доходили до $1250 за комплект. Теперь же компания, обслуживающая 2,6 млн клиентов по всему миру, вынуждена приостановить работу в стране до получения официального разрешения. Зимбабве стала одной из немногих африканских стран, где услуги Starlink пока не лицензированы. Компании предстоит получить лицензию от местного регулятора, после чего, вероятно, работа сети будет возобновлена.